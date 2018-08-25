15:42 25.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечается День авиации и ВВС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил пилотов и авиаторов с их профессиональным праздником. Свое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сегодня в Украине отмечается День авиации и ВВС

Эта дата закреплена в стране на законодательном уровне. Так, согласно указу Президента Украины "О Дне авиации" от 16 августа 1993 года № 305/93", в последнюю субботу августа ежегодно сотрудники авиационной отрасли - гражданской и военной, отмечают эту дату. 

"От Игоря Сикорского к Олегу Антонову, от Левка Мациевича к Александру Оксанченко - славные традиции украинской авиашколы передаются из поколения в поколение. Благодаря вам - современным покорителям неба - Украина входит в число ведущих авиационных держав", - написал глава государства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на главной площади страны на параде в День независимости Украины принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.


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