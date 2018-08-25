01:00 25.08.2018 | Общество | Новости
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Президент Уганды "неудачно" открыл турнир национальной лиги - ВИДЕО

В Уганде первый вице-премьер страны, генерал Мозес Али, упал во время удара по футбольному мячу. Об этом передает Reuters.

Президент Уганды

Курьез произошел на матче-открытии Премьер-лиги Уганды по футболу. Первый удар по мячу должен был сделать первый вице-премьер страны, генерал Мозес Али. Престарелый 79-летний политик увидел перед собой мяч, разбежался, насколько ему позволило крупное телосложение, и нанес увесистый удар.

Однако, Али потерял равновесие и рухнул на беговую дорожку. Охрана и персонал в военной форме, сопровождавшие Мозеса, сразу бросились к нему и взяли его под мышки, чтобы оперативно поставить на ноги. Публика довольно "сдержанно" отреагировала на данный инцидент, не особо комментируя произошедшее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага перешел в Челси за 80 млн евро, что стало самым дорогим трансфером вратаря в истории футбола


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