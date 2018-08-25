Мексиканские мафиози прорыли тоннель для наркотрафика прямо в здание американского фаст-фуда - ФОТО

Сообщается, что в ходе задержания одного из "владельцев" ресторана, правоохранители нашли метамфетамин, кокаин, героин и фентанил на сумму почти в миллион долларов.

Необычное решение было принято после осложнения процесса переправки наркотиков через недостаточно защищенные участки американо-мексиканской границы. Туннель действительно имеет довольно впечатляющие размеры: дыру диаметром около 20 см обнаружили в помещении, где находилась кухня ресторана. Тоннель вел на глубину почти 7 метров.

Вход на противоположной стороне был спрятан под грилем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике была обнаружена крупнейшая партия наркотиков за всю историю государства.