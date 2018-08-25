Гуттериш готов содействовать восстановлению мира на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет прилагать все свои усилия, чтобы завершить конфликт на востоке Украины. Об этом он написал на своей странце в Twitter.
Еврочиновник поздравил Петра Порошенко и всех украинцев с Днем независимости и пообещал, что ООН будет привлекать максимально возможное количество заинтересованных стороны для урегулирования ситуации на востоке Украины.
"Подтверждаю готовность прилагать активные усилия для восстановления мира, побуждения к экономическому развитию и обеспечения соблюдения прав человека", - написал Генсек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ключ от мира находится в Кремле, но путь кабальных условий Москвы для нас категорически неприемлем.