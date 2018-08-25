Американцы планируют водрузить еще один флаг на Луне

По его словам, сегодня в стране ведется активная разработка, касающаяся проекта Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию первой лунной орбитальной станции, однако покамест она не готова к использованию ее в открытым космосе.

Пенс также поведал о деталях продолжения подготовки реализации шаттла Space Launch System.

Напомним, что первый совместный испытательный запуск SLS и Orion в беспилотном режиме запланирован на 2019-2020 год. Окончание разработки SLS и Orion, считает вице-президент, подтолкнет частные компании SpaceX и Boeing быстрее завершить разработки своих пилотируемых аппаратов, которые будут использоваться для доставки американских астронавтов на МКС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество вновь начнет исследовать Луну и восстановит месячные полеты.