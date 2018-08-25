05:00 25.08.2018 | Общество | Новости
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Американцы планируют водрузить еще один флаг на Луне

Вице-президент США Майкл Пенс объявил о том, что американское правительство рассчитывает отправить до конца 2024 года своих астронавтов на Луну. Об этом он заявил во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Американцы планируют водрузить еще один флаг на Луне

По его словам, сегодня в стране ведется активная разработка, касающаяся проекта Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию первой лунной орбитальной станции, однако покамест она не готова к использованию ее в открытым космосе.

Пенс также поведал о деталях продолжения подготовки реализации шаттла Space Launch System. 

Напомним, что первый совместный испытательный запуск SLS и Orion в беспилотном режиме запланирован на 2019-2020 год. Окончание разработки SLS и Orion, считает вице-президент, подтолкнет частные компании SpaceX и Boeing быстрее завершить разработки своих пилотируемых аппаратов, которые будут использоваться для доставки американских астронавтов на МКС. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество вновь начнет исследовать Луну и восстановит месячные полеты. 


      
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