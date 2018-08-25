22:00 25.08.2018 | Политика | Новости
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Алексей Навальный опять угодил за решетку

В Москве в очередной раз арестовали российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее уведомление появилось на его Twitter-странице.

Алексей Навальный опять угодил за решетку

Пресс-секретарь Навального сообщила, что его задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. Вероятно, Алексею инкриминируют статью о хулиганстве и подстрекательстве российской молодежи к массовым акциям протеста против президента Владимира Путина, однако точного ответа от правоохранителей не поступало.

У Навального отобрали личные вещи и телефон, ему также отказали в праве связаться с близкими или адвокатом. Сколько оппозиционер пробудет за решеткой также не сообщается. 

Как сообщалось в «, последний раз российского политика и оппозиционера Алексея  Навального отпускали на свободу в ночь на 6 мая из ОВД "Красносельское". Тогда в ОВД оформили два протокола: организация митинга . 


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