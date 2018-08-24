11:55 24.08.2018 | Общество | Новости
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В США создали ракету, способную обмануть системы ПВО - ВИДЕО

В Соединенных Штатах Америки создали и испытали новейшую ракету MALD-X, которая способна обмануть системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны США.

В США создали ракету, способную обмануть системы ПВО - ВИДЕО

Отмечается, что успешные полеты аппаратов были проведены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт Мугу у побережья штата Калифорния.

Ракета MALD-X, которую часто называют беспилотным имитатором, разрабатывалась компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму 34,8 млн долларов.

Стоит добавить, что эти ракеты способны (на основе обновления программного обеспечения) имитировать различные типы летательных аппаратов, включая "собственные летательные аппараты противника". Это позволяет вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одном из военных полигонов под Черниговом в понедельник успешно прошел испытания опытный образец неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм Оскол.


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