В пятницу в Украине до 30-ти градусов тепла, на западе пройдут небольшие дожди

По всей территории страны в этот день будет довольно жарко. Сухо будет везде за исключением Черновицкой и Закарпатской областей - там пройдет небольшой дождь.

Втер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов.

Киевлян на День Независимости погода порадует солнцем и теплом. Ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня и осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины сегодня сухо и жарко, только на Прикарпатье и Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 25-31 градус.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, в Черниговской и Сумской области местами столбики термометров опустятся до 6-8 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

В центре страны в пятницу небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Ночная температура воздуха не опустится ниже 10-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков,. Температура воздуха ночью составит 8-13 теплых градусов. Днем столики термометров поднимутся до отметки в 24-29 градусов.

На юге Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 25-31 градуса.

В Крыму в пятницу также будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Евпла. В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Относительно погоды, с прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождичек - днем будет хорошая погода.