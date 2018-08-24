01:00 24.08.2018 | Общество | Новости
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В Мадриде появится первый дом престарелых для ЛГБТ

Власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида.

В Мадриде появится первый дом престарелых для ЛГБТ

Отмечается, что в нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.

По словам активиста Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей, есть люди которые прожили всю жизнь и не знают что такое полная свобода. Поэтому, нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно.

Как отмечается, в Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.

Будущий центр станет первым в мире домом престарелых для ЛГБТ, финансируемым за государственный счет. Испания считается пионером борьбы за права ЛГБТ, она одна из первых европейских стран легализовала однополые браки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором принимают участие около тысячи активистов. Активисты идут с плакатом “Права моего ребенка — лучшее для страны”.


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