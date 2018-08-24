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В четырех областях Украины зафиксирована вспышка АЧС

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за последнюю неделю зарегистрировала на территории Полтавской, Сумской, Черкасской и Одесской областей шесть случаев заболевания африканской чумой свиней.

В четырех областях Украины зафиксирована вспышка АЧС

Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 23 августа, на сайте Госпродпотребслужбы, АЧС зарегистрирована на предприятиях Полтавской области "Проминь" в селе Деревки и "Перлина" в селе Карпиловка, Черкасской области "Свитанок" в селе Хрестителево, в личном подсобном хозяйстве жителя села Старый Коврай, а также в Сумской области в личном подсобном хозяйстве жителя села Очкино и Одесской области "Агропрайм Холдинг" в селе Каракут.

Для координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведены заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при соответствующих районных государственных администрациях, решением которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Напомним, Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

Как сообщал УРА-Иформ, в июле на территории Одесской, Херсонской, Черкасской, Ровенской и Сумской областе зафиксированы семь новых случаев заболевания на африканскую чуму свиней.


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