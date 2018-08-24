Сегодня Google посвятил дудл Дню Независимости Украины - ФОТО

Открытка-дудл представляет собой схематическое изображение долины, гор и неба с облаками, на фоне которых развевается сине-желтое знамя.

Стоит добавить, что 24 августа Украина отмечает День Независимости. Праздник был введен в честь принятия в 1991 году Верховной Радой Акта независимости, который ознаменовал создание Украинского государства в современном виде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщин Независимости. Глава французского государства пожелал гражданам Украины процветания и мира.