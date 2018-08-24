На Одесчине полиция обнаружила поле конопли, принадлежащее фирме депутата от оппоблока - ФОТО

Как сообщает в пятницу, 24 августа, местное издание "Думская", ссылаясь на данные полиции, плантацию выявили возле села Кислица Измаильского района. При этом предприятие арендует земельный участок у государства.

Во время обыска, санкционированного Измаильским городским районным судом, правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений конопли.

Росли посевы полосой шириной около 15 метра вдоль канала у зарослей тростника, их общая площадь достигала двух гектаров. Также полиция изъяла трактор, который использовался для сбора урожая.

Обыск был завершен 17 августа, а сегодня суд арестовал изъятые растения и технику.

По факту открыто уголовное дело по статье Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от 500 и более растений или же конопли в количестве от 50 и более растений Уголовного Кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в Одесской области обнаружила плантацию конопли на приусадебном участке жителя. Местные жители села Лиманское в Ренийском районе выращивали траву прямо в огороде.

На приусадебном участке выявлены конопли, которые он тщательно скрывал среди овощей и обрабатывал.