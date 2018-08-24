"Мы полны решимости отказаться от русской "бесовской" церкви", - Порошенко

"Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе", - подытожил глава государства.

Порошенко считает, что Москва намеренно использует "православие", чтобы оказывать пагубное влияние в стране. "Русская православная церковь освящает гибридную войну президента РФ Владимира Путина против Украины, молится за российские власти и армию", - отметил президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми, а также представители руководства страны помолились за Украину в Софийском соборе в центре Киева.