Европейские лидеры поздравили украинцев с Днем независимости

Лидер Си пожелал Украине процветания и могущества, украинскому народу - счастья и благополучия, президенту - крепкого здоровья и успехов.

Свои поздравления адресовала украинцам британская королева Елизавета: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями мягкой судьбы и счастье народа Украины в следующем году".

Поздравительные письма по случаю 27-й годовщины независимости Украины также прислали президент Республики Корея Мун Дже-Ин, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Испании Фелипе VI, император Японии Акихито, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и руководители других стран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.