21:47 24.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Европейские лидеры поздравили украинцев с Днем независимости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Специальное письмо он направил в администрацию президента. 

Европейские лидеры поздравили украинцев с Днем независимости

Лидер Си пожелал Украине процветания и могущества, украинскому народу - счастья и благополучия, президенту - крепкого здоровья и успехов.

Свои поздравления адресовала украинцам британская королева Елизавета: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями мягкой судьбы и счастье народа Украины в следующем году".

Поздравительные письма по случаю 27-й годовщины независимости Украины также прислали президент Республики Корея Мун Дже-Ин, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Испании Фелипе VI, император Японии Акихито, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и руководители других стран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.


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