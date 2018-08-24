08:47 24.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в четверг 42 рада обстреляли позиций украинских военных, пятеро украинских военных погибли

За прошедшие сутки четверг, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках.

Боевики в четверг 42 рада обстреляли позиций украинских военных, пятеро украинских военных погибли

Вместе с тем наши войска полностью ее контролировали. Боевики 42 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате боевых действий пятеро украинских военных погибли, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также обратился к штурмовым действиям.

Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях. Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского.

При этом в ночь на пятницу противник пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. У Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя применили 82 мм минометы.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов уничтожено, еще 20 получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 22 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженно. Вместе с тем наши войска полностью контролировали ее. При этом боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.


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