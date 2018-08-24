12:47 24.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики нанесли артудар по поселку возле Попасной, погиб мирный житель

В пятницу утром 24 августа боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по поселку Врубовка Луганской области.

Боевики нанесли артудар по поселку возле Попасной, погиб мирный житель

В результате обстрела погиб мирный житель. Как сообщил на своей страничке в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 года рождения скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей, - отметил он.

Глава администрации также отметил, что в результате артобстрела повреждена школа и четыре двухэтажных дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее пограничники показали последствия обстрела КПВВ " Майорское". На данный момент пункт пропуска закрыт.


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