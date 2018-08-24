Боевики нанесли артудар по поселку возле Попасной, погиб мирный житель

В результате обстрела погиб мирный житель. Как сообщил на своей страничке в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 года рождения скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей, - отметил он.

Глава администрации также отметил, что в результате артобстрела повреждена школа и четыре двухэтажных дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее пограничники показали последствия обстрела КПВВ " Майорское". На данный момент пункт пропуска закрыт.