15:16 23.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Водителей хотят обложить новыми штрафами

Министр МВД Арсен Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД.

Водителей хотят обложить новыми штрафами

По мнению чиновника такие шаги позволят повысить уровень безопасности на украинских дорогах.

Среди главных новаций МВД - увеличение размеров штрафов за ряд административных правонарушений. В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч., планируется установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен).

За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховный Суд Украины запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военнослужащим на время особого периода. Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору 30 мая. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, на основании статей 5, 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.


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