Водителей хотят обложить новыми штрафами

По мнению чиновника такие шаги позволят повысить уровень безопасности на украинских дорогах.

Среди главных новаций МВД - увеличение размеров штрафов за ряд административных правонарушений. В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч., планируется установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен).

За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховный Суд Украины запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военнослужащим на время особого периода. Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору 30 мая. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, на основании статей 5, 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.