В Украине запретили один из обезболивающих препаратов

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ренальган-Биолик" раствор для инъекций 2 мл или 5 мл в ампулах №5, № 10 в пачке украинского производства", - сказано в документе.

Данный препарат используется для симптоматического лечения болевого синдрома при спазмах гладкой мышечной ткани внутренних органов.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте пресс-службы ведомства, все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня.