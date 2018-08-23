18:34 23.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили один из обезболивающих препаратов

В Украине запретили реализацию, хранение и применение обезболивающего препарата "Ренальган-Биолик".

В Украине запретили один из обезболивающих препаратов

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ренальган-Биолик" раствор для инъекций 2 мл или 5 мл в ампулах №5, № 10 в пачке украинского производства", - сказано в документе. 

Данный препарат используется для симптоматического лечения болевого синдрома при спазмах гладкой мышечной ткани внутренних органов. 

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю. 

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте пресс-службы ведомства, все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня.


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