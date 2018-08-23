В Украине в четверг немного похолодает, в Карпатах пройдут дожди

Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня утром небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, только в Черновицкой области днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 8-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На севере страны в четверг без осадков. Ночная температура воздуха составит 6-13 градусов, тепла. Днем потеплеет до 20-27 градусов.

В центре страны небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-29 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов, в Донецкой области 10-15 градусов. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-32 градусов.

В Крыму в четверг также сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух развалится 25-30 градусов.

Народный прогноз: 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: Когда вода в этот день в полдень тихая, не волнуется - осень будет тихой, а зима без злых метелей. Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго - всю осень.