В Украине начнут оценивать научную деятельность не вуза в целом, а его направлений

Кабмин утвердил новые нормы аттестации вузов в научной деятельности Согласно принятому постановлению теперь будут оценивать научную деятельность не вуза в целом, а его отдельных научных направлений.

Такими направлениями будут:

аграрные науки и ветеринария;

военные науки и национальная безопасность;

гуманитарные науки и искусство;

общественные науки;

биология и охрана здоровья;

математические науки и естественные науки;

технические науки.

Аттестационная оценка будет определяться по 100-балльной шкале. В ней будут учитываться следующие показатели: кадровый состав, финансирование, количество статей в научных изданиях; количество научных изданий, учредителем (соучредителем) которых является университет; количество работников заведения.

По результатам оценки каждое научное направление вуза будут относить к одной из трех групп - А, Б, В - или признавать таким, которое вообще не прошел аттестацию. В группе А будут направления, исследования которых имеют важное государственное или мировое значение, выполняются на мировом уровне; в группе Б - имеющие важное значение для отдельных отраслей экономики, национальной безопасности, других сфер, выполняются на высоком профессиональном уровне; в группе В - имеющие значение для образовательного процесса в университете, которые выполняются на удовлетворительном профессиональном уровне.

Аттестация будет проводиться не менее одного раза в 5 лет, однако не ранее чем через год для реорганизованного вуза или не ранее чем через 3 года для ново созданного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство образования и науки изменило условия поступления в магистратуру на специальности "Право" и "Международное право".