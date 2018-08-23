В NASA задумались о возвращении на Луну

Аэрокосмическое агентство США поддерживает намерения американского президента Дональда Трампа снова отправить на Луну астронавтов.

Последняя лунная миссия завершилась в 1972 году с полетом Аполлона-17. Интерес к исследованию спутника снова пробудило недавнее открытие водяного льда в тени лунных кратеров.

По словам Брайденстайна, на поверхности Луны насчитывается сотни миллиардов тонн водяного льда. Его можна будет доставлять на космическую станцию на орбите земного спутника. Это в свою очередь поможет будущим исследователям дольше находиться на станции.

Наличие воды на Луне позволит будущим колонистам использовать ее для питья и приготовления пищи, а также для создания воздуха и пополнения объемов ракетного топлива для частых полетов.

Как сообщал "УРА-Информ", на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity. Об этом сообщается на сайте NASA. Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла исследовательский робот. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.