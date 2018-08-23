12:59 23.08.2018 | Общество | Новости
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В Японии из-за тайфуна отменили более 185 авиарейсов

К Японии приближается тайфуна "Симарон".

В Японии из-за тайфуна отменили более 185 авиарейсов

В стране в четверг утро, 23 августа, в связи с предупреждениями синоптиков уже отменили по меньшей мере 188 авиарейсов. Как сообщает NHK, в основном отменены рейсы, вылетающие в регион Кансай на острове Консю и остров Сикоку.

Рейсы такжн отменили, в частности, авиакомпании Japan Airlines, Skymark Airlines, Jetstar и All Nippon Airways. По мнению авиакомпаний, существует вероятность того, что дальнейшая отмена или задержка могут произойти в районах Чугоку и Шикоку, в регионе Кансай и в регионе Чубу.

Некоторые авиакомпании уже планируют отменить рейсы 24 августа. Также существует опасность наводнений и оползней, в связи с чем местным жителям предписано эвакуироваться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Гавайи надвигается ураган " Лейн". Он может начаться на островах в четверг, 23 августа, и сопровождаться ветрами, превышающими 161 километров в час. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Национальной службы погоды, шторм четвертой категории может начаться уже сегодня и он может стать самым сильным штормом, который случится в Гавайи со времен урагана "Иники" в 1992 году.


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