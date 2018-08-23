Ученые доказали, что у современного человека два прародителя

Результаты исследования опубликовали в журнале EurekAlert.

Эта находка подтверждает теорию о том, что прародителем человека являются два вида: неандерталец и денисовский человек.

Изначально исследователи изучали кость 13-летнего подростка, найденную в Алтайском Крае. Только после анализа стало понятно, что родители ребенка были разных видов, а это означает, что неандертальцы путешествовали по Евразии за десятки тысяч лет до своего исчезновения.

Как сообщал "УРА-Информ", археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость. Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса. Об этом рассказал руководитель немецкой группы археологов, участвующих в экспедиции, профессор Йохен Форнас.