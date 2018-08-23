07:45 23.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия направила боевикам очередной "гумконвой"

Министерство чрезвычайных ситуаций России в ночь на четверг, 23 августа, отправило очередной так называемый "гуманитарный конвой.

Россия направила боевикам очередной

Это уже 80-я по счету автомобильная колонна, которые Россия отправляет в помощь боевикам. Как сообщает российское издание "РИА Новости", грузовики вышли из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в четыре аса утра.

В настоящее время колонна движется к российско-украинской границе, где на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" техника и груз отправится в Донецк и Луганск.

Уже традиционно в российском ведомстве заверили, что колонна везет жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей более 500 тонн помощи.

В составе груза якобы - детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Напомним, предыдущая автоколонна с "гуманитарным грузом" прибыла на Донбасс 26 июля.

Как сообщал УРА-Информ, посол США в ОБСЕ заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.


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