09:59 23.08.2018 | Общество | Новости
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На Гавайи надвигается самый мощный ураган за последние 30 лет - ВИДЕО

На Гавайи надвигается ураган "Лейн".

На Гавайи надвигается самый мощный ураган за последние 30 лет - ВИДЕО

Он может начаться на островах в четверг, 23 августа, и сопровождаться ветрами, превышающими 161 километров в час. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Национальной службы погоды, шторм четвертой категории может начаться уже сегодня и он может стать самым сильным штормом, который случится в Гавайи со времен урагана "Иники" в 1992 году.

Синоптики также отметили, что опасность заключается в том, что из-за стихии могут закрыться порты и товары первой необходимости не смогут быть отправлены в штат.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже призвал жителей штата прислушиваться к властям и их рекомендациям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лаосе, в результате масштабного наводнения, по меньшей мере 46 человек погибли и еще 97 пропали без вести.


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