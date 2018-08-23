Гриценко вночі зустрічався з Порошенком – ФОТО

Відповідні фото з’явилися на сторінках ресурсу golos.ua з коментарями "Насправді Гриценко - не більш ніж технічний кандидат Порошенка, який має вийти з ним у другий тур, після чого зняти свою кандидатуру у підтримку діючого Гаранта".

Неабияким аргументом співпраці з Порошенком може бути те, що Гриценко таким чином хоче вберегти себе від звинувачень в корупції та ймовірних карних справ.

Президент України в цьому випадку, міг пообіцяти Гриценку закрити очі на його махінації з землею на посту міністра та повернути його у крісло міністра оборони після перемоги на виборах.

Крім того, в соціальних мережах дуже бурхливо сприйняли появу цих фото.

Так, у скандально відомій групі "Реальний Грищ", яка була створена для збору доказів корупційних дій Гриценка, з’явився пост про те, що за союзом Порошенка та Гриценка може стояти колишній Президент України Віктор Ющенко:

"Виявилось, що Гриценко технічний кандидат Порошенка, головне завдання якого зберегти Петра на посаді! І це не дивно, бо Порошенко кум Юща, а Ющ у свою чергу кум Грища... Саме Ющенко у свій час дав посаду міністра Гриценку... Одним словом "КУМОВСТВО"! Куми домовилися про збереження Порошенка у владі - і це має знати кожен!"

Гриценко не був осторонь останніх обговорень в соціальних мережах, і долучився до коментарів.

"Я цю ніч провів у готелі в Запоріжжі", - написав у Фейсбук Гриценко. Однак, користувачі мережі у своїх коментарях зразу зазначили, що від Запоріжжя до Київа лише година льоту, і ніхто не знає, коли були зроблені фото у Запоріжжі, якими Гриценко начебто хоче відхреститися від нічної зустрічі з Президентом.

На думку експертів, Гриценко потрібен Порошенку, щоб відтягнути на себе голоси Юлії Тимошенко.

"Якщо закрити очі на технічних кандидатів, реальний вибір доведеться все-таки робити між Тимошенко і Порошенком" - Алексей Рожнов.

Нагадаємо, що раніше на сайті УНІАН були опубліковані документи за підписом Гриценка, які можуть бути додані до матеріалів карної справи проти нього, а пізніше журналісти знайшли в родини Гриценка будинок в Конча-Заспі та чотири квартири в центрі Києва на десятки мільйонів, які могли бути придбані на гроші від корупційних схем.