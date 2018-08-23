Аэропорт Симферополя задерживает рейсы из-за мер безопасности

Об этом сообщает пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что Boeing 747 российской авиакомпании, следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, изменил курс в воздухе и внепланово сел в Ростове-на-Дону.

По словам представителя аэропорта, из-за этого задерживали рейсы на вылет и прилет. Данные мероприятия проводились из-за анонимного звонка о минировании аэропорта Симферополя.

В свою очередь в симферопольском аэропорту отметили, что рейсы были задержаны в период с 19:30 до 20:30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Международного аэропорта Львова объявили об отмене двух рейсов компании Ernest. Как отмечается, рейс № ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс № ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменен.