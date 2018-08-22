08:32 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201890:Polishuk

Жена бывшего депутата Сумского горсовета Жука, убитого 2 августа, находится в России, - Аброськин

Вдова бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука, которого убили 2 августа, вместе с дочерью находится на территории Российской Федерации.

Жена бывшего депутата Сумского горсовета Жука, убитого 2 августа, находится в России, - Аброськин

Получена достоверная информация о месте нахождения, разыскиваемых вдовы и дочери, а также водителя убитого руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука. Об этом в среду утром, 22 августа, на своей страничке в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, женщину задержали российские пограничники, когда она намеревалась незаконно пересечь границы в районе села Елизоветовки Глушковского района.

По непонятным обстоятельствам вдова и бывший водитель попросили в России политическое убежище, - пояснил он, добавив, что жена потерпевшего, которая во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое нездоровое состояние.

Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самоощущение" не помешало ей ночью перейти границу, - подчеркнул Аброськин.

Сейчас, по его данным, полиция продолжает оперативно-розыскные и следственные действия для установления лица или лиц, причастных к убийству, а также выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Анатолий Жук был найден мертвым 2 августа. Установлено, что он скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. К его убийству может быть причастна его супруга.


Поделиться
Читайте также:
 
Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения В Венесуэле произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла - ФОТО Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрамом Миссия МВФ приедет в Украину обсудить вопрос тарифов на газ, - Чалый
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив