Жена бывшего депутата Сумского горсовета Жука, убитого 2 августа, находится в России, - Аброськин

Получена достоверная информация о месте нахождения, разыскиваемых вдовы и дочери, а также водителя убитого руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука. Об этом в среду утром, 22 августа, на своей страничке в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, женщину задержали российские пограничники, когда она намеревалась незаконно пересечь границы в районе села Елизоветовки Глушковского района.

По непонятным обстоятельствам вдова и бывший водитель попросили в России политическое убежище, - пояснил он, добавив, что жена потерпевшего, которая во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое нездоровое состояние.

Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самоощущение" не помешало ей ночью перейти границу, - подчеркнул Аброськин.

Сейчас, по его данным, полиция продолжает оперативно-розыскные и следственные действия для установления лица или лиц, причастных к убийству, а также выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Анатолий Жук был найден мертвым 2 августа. Установлено, что он скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. К его убийству может быть причастна его супруга.