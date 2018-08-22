13:57 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вопрост получения Томоса украинской церковью откладывается

Вселенский Патриархат перенес очередное заседание своего Синода на октябрь.

Вопрост получения Томоса украинской церковью откладывается

Об этом LB.ua сообщают собственные источники в церковной среде.

Это заседание должно было состояться 10 сентября, и существовала высокая вероятность, что украинский церковный вопрос был бы решен именно на нем. Теперь его решение нужно ждать минимум до октября.

Вместе с тем, как и планировалось ранее, в первых числах сентября в Стамбуле состоится собрание всех архиереев Константинопольской Православной Церкви во главе с Патриархом Варфоломеем. Перед этим у Вселенского Патриарха Варфоломея назначена встреча с главой РПЦ Патриархом Кириллом.

В экспертных церковных кругах считают, что на собрании константинопольских архиереев - скорее всего будут обсуждать вопрос автокефалии Украинской и Македонской Церкви.

Как сообщал "УРА-Информ", единая поместная Украинская православная церковь позволит объединить страну и укрепить ее независимость. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко. Он уверен, что автокефалия Православной Церкви в Украине является вопросом национальной безопасности страны и мировой геополитики.


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