В среду в Украине солнечно и тепло

Во всех областях страны будет солнечно и без осадков, а на юге довольно жарко. В большинстве областей температура воздуха составит сдержанные комфортные 20+25 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров на секунду

В Киеве сегодня утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 19-16 теплых градусов, Дневная температуру воздуха составит 20-27 жарких градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-25 градусов.

В центре страны в среду будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На юге страны сегодня синоптики обещают также жаркую и сухую погоду. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-22 градусов. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

Народный прогноз: 22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.