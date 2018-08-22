В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе

Так называемое "школьное перемирие" должно начаться в полночь 29 августа. Как сообщила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

Она также отметила, что пока ситуация с безопасностью на Донбассе особо не изменилась. Ведь на протяжении так называемого "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа, Киев зафиксировал почти 1500 обстрелов со стороны боевиков.

За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы девяти населенных пунктов, - напомнила Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки вторник, 21 августа, боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины. При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.