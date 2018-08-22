04:00 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области на взятке попался председатель РГА

Голову Полонской районной государственной администрации Хмельницкой области разоблачили на взятке.

В Хмельницкой области на взятке попался председатель РГА

Чиновник требовал 32 тысячи 900 долларов. Как сообщила во вторник, 21 августа, Генеральная прокуратура Украины глава райадминистарции требовал от фермера указанную сумму за принятие распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 гектаров для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Сегодня во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 15 700 долларов указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства

В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия, по результатам которых лицу будет сообщено о подозрении. Преступление председателя РГА квалифицированы как подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, вымогательства неправомерной выгоды .

Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до три лет, с конфискацией имущества.

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Управление защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции и областная прокуратура передали в суд материалы дела с обвинительным актом в отношении должностных лиц областного автодора. Чиновники в 2017 году завладели бюджетными средствами в сумме три миллиона гривен.


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