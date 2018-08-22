20:15 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201954:Polishuk

Украина готова помиловать двух россиян в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных,- Ирина Геращенко

Украина готова помиловать двух россиян, чтобы обменять их на задержанных на Донбассе украинских военных.

Украина готова помиловать двух россиян в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных,- Ирина Геращенко

Украинская сторона готова помиловать двух граждан РФ, у которых есть проблемы со здоровьем и передать их российскому консулу, в присутствии представителей ОБСЕ и Красного Креста в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных.

Об этом в среду, 22 августа, на своей страничке в сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам

Также украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени от России не поступило ни одного ( ни устного, ни письменного ответа) на предложение Киева обменять россиян.

Напомним, как сообща УРА-Информ, официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт призвала власти российской Федерации освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 100 дней.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны На День Независимости в Киеве продлят работу транспорта В России не видят повода для перевода Сенцова в другую колонию В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив