Украина готова помиловать двух россиян в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных,- Ирина Геращенко

Украинская сторона готова помиловать двух граждан РФ, у которых есть проблемы со здоровьем и передать их российскому консулу, в присутствии представителей ОБСЕ и Красного Креста в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных.

Об этом в среду, 22 августа, на своей страничке в сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам

Также украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени от России не поступило ни одного ( ни устного, ни письменного ответа) на предложение Киева обменять россиян.

Напомним, как сообща УРА-Информ, официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт призвала власти российской Федерации освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 100 дней.