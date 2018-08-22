22:15 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сайдик заявил, что это лето было "самым спокойным" на Донбассе с начала конфликта

Это лето на юго-востоке Украины стало самым спокойным с точки зрения напряженности вооруженного конфликта за все его время с его начала в 2014 году.

Сайдик заявил, что это лето было

Начиная с августа, не было зафиксировано гибели среди гражданского населения, однако есть трое раненых. Такое мнение в среду, 22 августа, высказал специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

По его словам, в связи с этим вопросы соблюдения режима прекращения огня и общая ситуация безопасности в зоне конфликта была в центре внимания на сегодняшнем заседании ТКГ и подгруппы по безопасности.

Он также отметил, что рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы удерживаемых лиц, подгруппа по политическим вопросам - имплементации формулы Штайнмайера, экономическая подгруппа - водоснабжения и работы мобильной связи.

При этом Сайдик подтвердил, что стороны конфликта на Донбассе договорились об очередном, "школьном" перемирии, которое стало уже 24-ым перемирием на Донбассе, заключенным сторонами с начала конфликта.

Стороны обязались предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. С целью мониторинга, стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату, - добавил Сайдик.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, с 1 июля на Донбассе в связи с началом уборочной страды было объявлено так называемое "хлебное перемирие", однако стороны конфликта ежедневно обвиняют друг друга в его нарушении.


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