21:34 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Продан отстранил от должности главу Одесской таможни Александра Власова

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан в среду, 22 августа, отстранил от должности главу Одесской таможни Александра Власова.

Продан отстранил от должности главу Одесской таможни Александра Власова

Он отстранен на период расследования. Об этом сооющил сегодня на брифинге сам Продан.

По его словам, вчера была озвучена информация о ситуации на Одесской таможне.

Речь идет о похищении 37 контейнеров с не растаможенным товаром на общую сумму 150 миллионов гривен.

В связи с чем Продан отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования, на время которого Власов будет отстранен от должности.

При этом на брифинге присутствовал и сам Власов, который обратился к Продану с просьбой отстранить его от должности на время расследования.

Он, в частности, отметил, что есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования, - добавил Продан.

Напомним, как сообща УРА-Информ, сотрудники ГФС 8 августа, задержали бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева по подозрению в похищении арестованных товаров. Так, задержанного подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 миллионов гривен.


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