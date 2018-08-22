Продан отстранил от должности главу Одесской таможни Александра Власова

Он отстранен на период расследования. Об этом сооющил сегодня на брифинге сам Продан.

По его словам, вчера была озвучена информация о ситуации на Одесской таможне.

Речь идет о похищении 37 контейнеров с не растаможенным товаром на общую сумму 150 миллионов гривен.

В связи с чем Продан отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования, на время которого Власов будет отстранен от должности.

При этом на брифинге присутствовал и сам Власов, который обратился к Продану с просьбой отстранить его от должности на время расследования.

Он, в частности, отметил, что есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования, - добавил Продан.

Напомним, как сообща УРА-Информ, сотрудники ГФС 8 августа, задержали бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева по подозрению в похищении арестованных товаров. Так, задержанного подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 миллионов гривен.