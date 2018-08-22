05:00 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201885:Polishuk

Представители боевиков на хотят признавать десятки удерживаемых у них украинцев, - Ирина Геращенко

Представители так называемых "республик" во вторник, 21 августа на заседании в Минске не подтверждают десятки удерживаемых у них украинских граждан.

Представители боевиков на хотят признавать десятки удерживаемых у них украинцев, - Ирина Геращенко

Об этом после заседания на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, во время встречи начали обсуждать списки.

Проблема в том, что боевики не подтверждают десятки удерживаемых, скрывают их. А от Украины требуют передать сотни преступников, среди них и осужденных россиян. Завтра работа будет продолжена. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников, - сообщила она.

Политик также отметила, что во время встречи обсуждался предстоящий визит координатора ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы на оккупированных территориях, который запланирован на начало сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Иенформ, Геращенко сообщила, что российская сторона отклонила предложение Украины провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы 21-22 августа.


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