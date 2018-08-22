Оппоненты "Роттердам+" передумали критиковать формулу

"На прошлой неделе регулятор объявил о том, что "Роттердам+" будет отменен. Однако в рядах борцов с формулой новость почему-то не вызвала ликования. Нет никаких постов "за победу, за нашу победу". Отсутствуют сентенции о том, что "только объединившись, демократические силы смогли победить коррупционного монстра". Сергей Лещенко переключился на Геннадий Кернес и очередную торговую марку – на этот раз "H&M". Victoria Voytsitska вернулась к 30-летней войне с Нафтогаз України - Naftogaz . И только Андрей Михайлович Герус вот уже пять дней потрясенно молчит. Такое впечатление, что из головы Андрея Михайловича вынули флэшку с программным обеспечением "Р+", и он пока не в состоянии генерировать новые смыслы", - пишет популярный FB-паблик "Страсти". https://www.facebook.com/1794967337474876/posts/1882516808719928/

Причина в том, что рыночные тарифы на электроэнергию для ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, который финансирует антироттердамскую PR-кампанию, вырастут еще больше.

"В технологических штабах Коломойского сегодня идут напряженные баттлы по поводу того, как реагировать на отмену "Роттердама" и как жить дальше. Проблема в том, что свободный рынок, который должен быть запущен после отмены формулы, еще более невыгоден Коломойскому, чем сама формула. Потому что цены сразу же подскочат. Игорю Валерьевичу нужен не свободный рынок, а Мыкола Янович Азиров с его скидкой 30% на электроэнергию для заводов Коломойского. Потому что все бизнес-успехи последнего связаны с доением государственных активов. И поэтому сейчас в штабах у Коломойского побеждает точка зрения, что "Роттердам" надо оставить. Но не коррупционный, а хороший – с коэффициентом 0,9", - делится информацией ресурс.

Такой поворот событий ставит в затруднительное положение политических лоббистов Коломойского, в имидже которых борьба с формулой "Роттердам+" стала важным элементом.

"Но тут возражает вся армия бениных VIP-ботов. "Как же так, Игорь Валерьевич, - говорят они, - вы нам обещали, что музыка "Роттердам+" будет вечной. Что мы все дружно изберемся и переизберемся в Раду. И снова начнем. А что получилось? Дорогие избиратели, мы победили коррупцию, но цены для вас будут в два раза выше? И теперь вы предлагаете нам кричать "Вовчик, вернись, и топить за хороший "Роттердам" с коэффициентом 0,9? Кем мы тогда будем в глазах избирателей?!", - иронизирует автор материала.

Как сообщалось, на официальном сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовано постановление, согласно которому планируется привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии". Помимо прочих, потеряет силу постановление от 3 марта 2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", более известное как формула "Роттердам+".

Эксперты Института энергетических стратегий озвучили прогноз относительно динамики тарифов в связи с введением рынка электроэнергии по европейскому образцу. Несмотря на многочисленные преимущества конкурентного рынка, тарифы на электроэнергию для потребителей вырастут. Для промышленных потребителей рост, в зависимости от класса напряжения, составит 28-36% при существующих затратах на производство.