На Львовшине задержали таможенников, которые организовали схему ввоза автомобилей на еврономерах

Должностные лица одного из таможенных постов наладили схему ввоза на территорию Украины транспортных средств на иностранной регистрации без надлежащего таможенного оформления и за неправомерную выгоду. Как сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции, на данный момент зафиксированы восемь случаев ввоза автомобилей по указанной схеме.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции во Львовской области открыло уголовное дело по статье Получение неправомерной выгоды Уголовного Кодекса Украины.

Инспектора таможенного поста задержали после распределения полученных взяток. Во время обыска его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 550 долларов и 12 тысяч гривен, а также смены таможенного поста изъяли еще более 60 тысяч гривен, 2,5 тысяч долларов и 200 евро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Управление защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции и областная прокуратура передали в суд материалы дела с обвинительным актом в отношении должностных лиц областного автодора. Чиновники в 2017 году завладели бюджетными средствами в сумме три миллиона гривен.