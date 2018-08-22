ГСЧС обеспечит полную безопасность во время празднований в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отмечается, что в Главном управлении состоялся строевой смотр и оперативное совещание с работниками, которые непосредственно будут нести дежурство во время проведения праздничных мероприятий.

Известно, что все работники учреждения были проинформированы относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.

Кроме того, была рассмотрена план-схема расположения техники и личного состава, которые будут задействованы во время подготовки и проведения в столице мероприятий по случаю Дня Независимости Украины и Дня государственного флага Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День Независимости Украины, Государственная пограничная служба Украины усилит меры безопасности на государственной границе. Меры безопасности будут осуществляться на пунктах пропуска на государственном рубеже, в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.