Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ

При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120-мм.

Обстрелы также велись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковского, Крымского, Зайцево, Железного, Авдеевки, Новомихайловки, Песков, Чермалыка, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82-мм - защитников Авдеевки и Чермалыка.

В течение ночи оккупанты четыер раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополя, Лебединского и Водяного. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным украинской разведки двоих боевиков уничтожено, еще один ранен.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате боевых действий ранены двое военных.