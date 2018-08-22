08:59 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ

За прошедшие сутки вторник, 21 августа, боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины.

Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ

При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120-мм.

Обстрелы также велись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковского, Крымского, Зайцево, Железного, Авдеевки, Новомихайловки, Песков, Чермалыка, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82-мм - защитников Авдеевки и Чермалыка.

В течение ночи оккупанты четыер раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополя, Лебединского и Водяного. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным украинской разведки двоих боевиков уничтожено, еще один ранен.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате боевых действий ранены двое военных.


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