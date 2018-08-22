Анатолій Гриценко приховував елітний котедж та квартири в центрі столиці

В інтернеті почало стрімко поширюватися відео журналістського розслідування. Його автори продемонстрували заміський будинок Гриценка вартістю близько 10 млн гривень. Елітний маєток політика знаходиться в Конча-Заспі. Крім того, згадуються у відео й 4 квартири у центрі столиці, які, згідно з реєстром нерухомості, належать родині Гриценка. Усе оприлюднене майно зареєстровано на дружину депутата – Юлію Мостову. Журналістське розслідування поставило під сумнів прозорість колишньої діяльності Гриценка на посаді міністра оборони.

Заміська резиденція Гриценка, яку відшукали автори відео, розташувалась на березі Дніпра, у затоці, що називається «Великою дамбою». Ця прилегла до річки територія вважається найдорожчою землею у Конча-Заспі. У затоці знаходяться і будинки Ріната Ахметова, Вадима Новинського, Сергія Льовочкіна. Дім Анатолія Гриценка розташований коло соснового лісу, його помістя має персональний вихід до затоки. Маєток Гриценка скромним не назвеш. Його прибудинкова територія захищена парканом, що тягнеться аж до води. Політик, який зазіхає на президентське крісло, ігнорує Закони України. Адже відомо, що споруджувати паркани ближче, ніж 50 метрів від води, заборонено. Смуга берегу вздовж води належить усім, тоді ж чому Анатолій Гриценко використовує землю лише у приватних цілях?

Маєток Гриценків має чималу площу – 347,8 кв.м. Помістя розташувалось на величезній території у 50 соток. Екс-міністр може похвалитися власним майданчиком для баскетболу, озером з мостом, відкритою альтанкою та ігровим дитячим будиночком. Він призначений для доньки Ганни.

Варто зауважити, що політик підтвердив факт наявності землі у Конча-Заспі. Проте Гриценко називає таку розкішну територію з маєтком скромним словом "дача". На жаль, це не поодинокі випадки серед чиновників, які після оприлюднення їхніх статків починають вигадувати безглузді пояснення, як таке майно з’явилось у їхньому розпорядженні. І, звісно ж, при цьому вони цинічно розповідають виборцям про мораль та чесність.

Нагадаємо, нещодавно УНІАН опублікувало інформацію про виявлення доказів корупції у діяльності Анатолія Гриценка. Виникає цілком логічне запитання: можливо, на столичні квартири та заміські будинки й пішли ті величезні кошти, які колишній міністр мав можливість заробити, взявши участь у корупційних схемах з відчуження земель? Варто зазначити, що на офіційному сайті УНІАН було оприлюднено документи з підписом самого Гриценка. Ці документи – свідчення того, що політик знав про тіньові оборудки з землею.

Інформація про корупційну діяльність Гриценка вже неодноразово озвучувалась громадськістю. Так, минулого року програма "Наші гроші" провела чергове розслідування стосовно діяльності лідера партії "Громадянська позиція". Інформація, оприлюднена журналістами, стала приводом, аби деякі депутати звернулися до Національного антикорупційного бюро. Вони закликали провести ретельне слідство з метою викриття злочинів Міністерства оборони в ті часи, коли його очолював саме Гриценко. У Фейсбуці також створена спільнота "Реальний Грищ", де громадські активісти збирають інформацію про діяльність екс-міністра. Адже "найчесніший" кандидат у Президенти України видає себе не за того, ким є насправді.