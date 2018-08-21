В Украине во вторник сохранится жаркая погода

Лишь днем атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди.

Сегодня в основной осадков не предвидится, лишь днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 метров на секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 27-32 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет ясным. Днем местами возможен кратковременный дождь, . Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-33 градусов.

На севере страны сегодня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 13-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 26-32 градусов выше нуля.

В центре Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-32 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем потеплеет до 26-31 градуса.

На юге страны во вторник также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-33 градусов.

В Крыму сегодня будет жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-23 градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, "каковы Мироны - таков январь".