В Украине сохраняется высокая пожарная опасность

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Наиболее высокий уровень пожарной опасности будет преобладать в западных районах Житомирской и Винницкой областей.

Также отмечается, что в Киевской области 21-26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, 22-26 августа и в районе Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру. По словам водителя грузовика, в ходе движения он заметил что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины.