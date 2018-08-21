В Одессе разоблачили банду угонщиков авто - ФОТО

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники специализировались на элитных марках Toyota та Lexus. Правоохранители предупредили завладение ими автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota RAV4.

Кроме того, спецслужбами было проведено свыше 70 обысков в помещениях, на парковках, в домах и авто на территории Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей. В этой операции приняли участие около 200 правоохранителей, которые выявили восемь похищенных машин, в том числе две, фигурирующие в розыскной базе Интерпола.

Также были изъяты ноутбуки, почти 60 мобильных телефонов, банковские карточки, 39 SIM-карточек, карабин Сайга, комплекты номерных знаков, блоки зажигания, ксерокопии документов на автомобили и паспортные данные граждан, ключи и свыше 50 тысяч долларов.

По данному делу открыто дело, подозреваемым сообщено о подозрении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Голосеевском районе двое неизвестных ограбили пункт обмена валют. Сколько именно денег украли злоумышленники пока не сообщает. На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Голосеевского отдела полиции. На данный момент продолжаются следственно-поисковые работы по поиску этих лиц.