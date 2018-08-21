13:41 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201839:nastya

В Одессе разоблачили банду угонщиков авто - ФОТО

Правоохранители совместно со Службой безопасности Украины в Одессе раскрыли огромную банду, которая занималась угоном автомобилей.

В Одессе разоблачили банду угонщиков авто - ФОТО

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники специализировались на элитных марках Toyota та Lexus. Правоохранители предупредили завладение ими автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota RAV4.

Кроме того, спецслужбами было проведено свыше 70 обысков в помещениях, на парковках, в домах и авто на территории Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей. В этой операции приняли участие около 200 правоохранителей, которые выявили восемь похищенных машин, в том числе две, фигурирующие в розыскной базе Интерпола.

Также были изъяты ноутбуки, почти 60 мобильных телефонов, банковские карточки, 39 SIM-карточек, карабин Сайга, комплекты номерных знаков, блоки зажигания, ксерокопии документов на автомобили и паспортные данные граждан, ключи и свыше 50 тысяч долларов.

По данному делу открыто дело, подозреваемым сообщено о подозрении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Голосеевском районе двое неизвестных ограбили пункт обмена валют. Сколько именно денег украли злоумышленники пока не сообщает. На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Голосеевского отдела полиции. На данный момент продолжаются следственно-поисковые работы по поиску этих лиц.


Поделиться
Читайте также:
 
У Порошенко хотят легализовать перевозки с оккупированным Крымом Эксклюзив: "Требований по повышению цен на газ МВФ не выдвигал", — Г. Рябцев На параде ко Дню Независимости покажут танки по стандартам НАТО Украина будет производить собственные снаряды калибра 152 миллиметра
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив