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В Львовской области инспектор таможни попался на взятке

Во Львовской области в понедельник, 20 августа, осудили инспектора таможни.

В Львовской области инспектор таможни попался на взятке

Чиновник попался на взятке в размере трех тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, инспектор требовал деньги за беспрепятственное перемещение запчастей к автомобилям и бытовой технике на таможенную территорию Украины.

Оперативники задержали чиновника во время получения денег, а суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Инспектора оштрафовали на 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административных функций сроком на три года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области.

Чиновник требовал от директора одного из предприятий один миллион гривен, задержали злоумышленника 16 августа во время получения части взятки в размере 500 тысяч гривен.


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