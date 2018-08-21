09:32 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГПУ появились новые данные по убийству Шеремета, - Луценко

У следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков.

В ГПУ появились новые данные по убийству Шеремета, - Луценко

В последний месяц появилась "ниточка", которая может ответить на вопрос, кто же убил Шеремета. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, сейчас продолжаются очень активные следственные действия. В этом деле нет подозреваемых, однако в интересах следствия говорить больше о них нельзя.

У нас сейчас есть информация, которая вероятно выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово, - пояснил генпрокурор, добавив, что следователь и прокурор считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить лишь одного человека.

Напомним, следствие установило причастного к убийству Шеремета. В полиции уточнили, что речь идет о человеке, который зафиксирован на видео при непосредственном минировании автомобиля.

Как сообщал УРА-Информ, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.


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