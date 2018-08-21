Суд вновь перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины

Об этом председательствующий судья заявил в зале суда.

Отмечается, что судом было поставлено отказать в удовлетворении ходатайства об отводе секретаря судебного заседания. Действия секретаря свидетельствуют лишь о выполнении его прямых обязанностей.

По словам ведущего судьи, из-за того, что истекло время заседания 21 августа, следующее будет назначено по графику 26 сентября в 10 утра.

По словам адвоката Андрея Федура, обвиняемые по делу Денис Полищук и Андрей Медведько сейчас находятся без каких-либо мер пресечения

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.