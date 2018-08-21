14:47 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд вновь перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины

Шевченковский районный суд Киева на сегодняшнем заседании перенес рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины на 26 сентября 2018 года.

Суд вновь перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины

Об этом председательствующий судья заявил в зале суда.

Отмечается, что судом было поставлено отказать в удовлетворении ходатайства об отводе секретаря судебного заседания. Действия секретаря свидетельствуют лишь о выполнении его прямых обязанностей.

По словам ведущего судьи, из-за того, что истекло время заседания 21 августа, следующее будет назначено по графику 26 сентября в 10 утра.

По словам адвоката Андрея Федура, обвиняемые по делу Денис Полищук и Андрей Медведько сейчас находятся без каких-либо мер пресечения

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.


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