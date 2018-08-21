США передаст Украине катера береговой охраны

По словам посла, пока процесс не завершен, но украинское правительство работает над этим. Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения, для передачи суден.

Отмечается, что речь идет о передаче двух катеров класса "Island", это большие корабли, которые дадут больше возможностей на службе в Черном море.

В данное время, это пилотный проект. Однако, если удастся все успешно реализовать, то потом у Украины есть возможность получить другие виды вооружения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина ожидает поставку патрульных катеров для ВМС от США. В этом году ожидается получения патрульных катеров от США. Украина должна завершить строительство десантно-штурмовых катеров.