Россия в Минске отклонила инициативу Украины провести встречу омбудсменов в рамках ТКГ, - Ирина Геращенко

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. По ее словам, к сожалению, российская сторона и Татьяна Москалькова отвергли нашу инициативу встретиться в Минске и обсудить передачу России 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны, - отметила она, добавив, что она официально проинформировала представителей России и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях, написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах.

По ее словам, обращения уже направлены в российский МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, Соскалькова заявила, что обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.