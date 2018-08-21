Опровержение информации, не правдиво изложенной относительно народного депутата Сергея Рыбалки

Сергей Рыбалка разъезжает с агитационными визитами по райцентрам и селам и раздает местным жителем пайки с гречкой, журналисты решили напомнить избирателям о том, как на самом деле живет этот депутат и какие деньги тратит на свой VIP-отдых за границей.

Дальше приводятся факты, которые якобы подтверждают "роскошную жизнь" политика, а также его "несчитанные богатства".

Редакция независимого информацинно-аналитического издания "УРА-Информ" сообщает, что разместила указанную новость, взяв ее с другого сайта, поскольку до этого аналогичный материал был размещен в ряде других интернет-СМИ. В связи с этим, редакция издания опровергает размещенную информацию, подтверждает то, что указанный материал содержал недостоверную информацию, который не соответствует действительности.

Кроме того, редакция информацинно-аналитического издания признает, что изложенные в статье сведения являлись искаженными, а после проверки были установлены прямо противоположные факты.

Следовательно, негативные выводы относительно Сергея Рыбалки, сделанные в статье, также не соответствуют действительности.

Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения Рыбалке Сергею Викторовичу за размещение не правдивой информации.