Опровержение информации, не правдиво изложенной относительно народного депутата Сергея Рыбалки

23 апреля 2018 года интернет-издание "УРА-Информ" в материале "Украинцам напомнили о дороговалютной жизни радикала Рыбалки" по ссылке http://ura-inform.com/ru/society/2018/04/23/ukraintsam-napomnili-o-dorogovaljutnoj-zhizni-radikala-rybalki, первоисточников которого является телеканал "ЗиК", ошибочно утверждало, что пока один из членов команда от "Радикальной партии Олега Ляшка", которая активно готовится к выборам,
Сергей Рыбалка разъезжает с агитационными визитами по райцентрам и селам и раздает местным жителем пайки с гречкой, журналисты решили напомнить избирателям о том, как на самом деле живет этот депутат и какие деньги тратит на свой VIP-отдых за границей.
Дальше приводятся факты, которые якобы подтверждают "роскошную жизнь" политика, а также его "несчитанные богатства".
Редакция независимого информацинно-аналитического издания "УРА-Информ" сообщает, что разместила указанную новость, взяв ее с другого сайта, поскольку до этого аналогичный материал был размещен в ряде других интернет-СМИ. В связи с этим, редакция издания опровергает размещенную информацию, подтверждает то, что указанный материал содержал недостоверную информацию, который не соответствует действительности.
Кроме того, редакция информацинно-аналитического издания признает, что изложенные в статье сведения являлись искаженными, а после проверки были установлены прямо противоположные факты.
Следовательно, негативные выводы относительно Сергея Рыбалки, сделанные в статье, также не соответствуют действительности.
Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения Рыбалке Сергею Викторовичу за размещение не правдивой информации.